Architecture & Pédagogie Ecole d’architecture de Nantes, 15 octobre 2021, Nantes.

Architecture & Pédagogie

Ecole d’architecture de Nantes, le vendredi 15 octobre à 19:00

À l’occasion de la sortie de son [3ème Fabrikado](https://www.lardepa.com/fabrikado-3-fuji/), l’ardepa propose une **conférence/table ronde qui permettra de faire dialoguer** **[architecture et pédagogies**]. Diffusée en direct le vendredi 15 octobre à 19h sur la chaîne you tube de l’ardepa, cette table ronde rassemblera un architecte, des enseignant.e.s, une psychologue et un paysagiste. Ensemble ils évoqueront ce qui fait la particularité des pédagogies Montessori/Freinet et des besoins qu’elles font émerger, notamment lors de la conception d’une école. Plusieurs questions seront posées et soumises à la discussion : – Dans quelles mesures pédagogie et architecture s’influencent-ils ? – Comment les espaces conçus par l’architecte et le paysagiste s’inspirent de ces méthodes d’apprentissage et de mise en projet des élèves ? – Comment les enseignants et élèves exploitent le potentiel de ces espaces intérieurs et extérieurs ? Lien vers le direct : [[https://www.youtube.com/channel/UCGBoeQtMGCkS4GdlQvsJMpA](https://www.youtube.com/channel/UCGBoeQtMGCkS4GdlQvsJMpA)](https://www.youtube.com/channel/UCGBoeQtMGCkS4GdlQvsJMpA)

Gratuit

Ecole d’architecture de Nantes 6 quai François Mitterrand Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique



2021-10-15T19:00:00 2021-10-15T20:30:00