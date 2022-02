Architecture organique et transition écologique Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Maison de la nature et de l’arbre, le dimanche 27 mars à 14:00

Atelier gratuit pour la famille. **Obligation de présenter un pass vaccinal valide.**

Atelier en accès libre et en continu. Nombre de place limité.

En maquettes et manipulations, une plongée dans cette architecture, faite par des hommes pour des hommes, qui s’intègre harmonieusement à son environnement dans le respect de la planète. Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

