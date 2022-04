Architecture & Fiction Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB), 11 avril 2022, Rennes.

Architecture & Fiction

du lundi 11 avril au mercredi 27 avril à Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB)

Le collectif Synopsis, un rassemblement d’étudiants de l’école d’architecture de Rennes, vous invite à la soirée de projection et table ronde de l’exposition Architecture & Fiction. Cette exposition s’est construite autour de projets réalisés sur différentes années par des étudiants de Master et questionnant un rapport entre le projet architectural et sa dimension narrative et mis en pratique par différents médiums. Il s’agit d’une exploration participative et collective gravitant autour de 4 axes fondamentaux : mythe, fantasme, satire et réminiscence. Le collectif cherche ainsi à extraire le récit sous-jacent des différentes productions architecturales et de faire de la fiction, qui habite chaque projet, un sujet en tant que tel. **Vous êtes conviés à participer à cette table ronde pour échanger autour de votre approche de la fiction dans la pratique architecturale,** **ce mercredi 20 avril à 18h30, à l’ENSAB.** >> Mercredi 20 avril à 18h30 _ salle des diplômes >> Exposition du 11 au 27 avril 2022 dans le hall

Entrée libre

Exploration participative et collective gravitant autour de 4 axes fondamentaux : mythe, fantasme, satire et réminiscence.

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) 44 bd de Chézy 35000 RENNES Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

