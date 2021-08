Neuvy Les Vieux Melays 03000 Neuvy Allier, Neuvy Architecture et restauration du patrimoine – Château des Vieux Melays, une étude de cas. Les Vieux Melays 03000 Neuvy Neuvy Catégories d’évènement: Allier

Architecture et restauration du patrimoine – Château des Vieux Melays, une étude de cas. Conférence sur les problématiques architecturales posées par un chantier de restauration du patrimoine, centrée sur le cas particulier de la restauration du château des Vieux Melays près de Moulins (XVIIe siècle, IMH : 20 décembre 1985). La présentation du chantier qui porte sur la toiture et la façade du logis, la structure de la chapelle et les façades du commun sud-ouest, sera faite par l’architecte Jean Laurent Peillon. Les questions liées à l’économie de la restauration/entretien d’un élément du patrimoine seront évoquées par les propriétaires. Conférence suivie d’une visite du chantier. Journées nationales de l’architecture Les Vieux Melays 03000 Neuvy 03000 Neuvy Neuvy Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T15:00:00 2021-10-16T18:00:00

