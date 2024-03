Architecture et paysages des formes de vie démocratiques Mucem Marseille 2e Arrondissement, jeudi 28 mars 2024.

Cycle de séminaires sous la direction de Jean-Marc Besse, Eugénie Denarnaud et Joëlle Zask.

Vivre en démocratie, c’est vivre en démocrate, pratiquer l’autogouvernement . C’est en nous situant et en interagissant avec notre environnement que nous participons à la création de nos conditions d’existence et c’est en vertu des qualités de certains lieux que nous avons l’opportunité de le faire.



Ce cycle de séminaires propose une réflexion pluridisciplinaire concernant les manières de construire et d’habiter les paysages contemporains, dans la perspective, en particulier, d’une interrogation sur les formes possibles de la réalisation d’un commun.



18 janvier

Quelles places en démocratie



8 février

Construire et fabriquer l’accueil



14 mars

Paysages nourriciers



28 mars

Le droit au paysage



11 avril

Village urbain



En partenariat avec Aix-Marseille Université, Ecole nationale supérieure du paysage, EHESS, Centre Norbert Elias et Géographie-cités .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mucemlab@mucem.org

