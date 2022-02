Architecture et lumière Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Architecture et lumière ———————– ### Avec Pierre Boissenin, architecte HMNOP Observons les projets de Tadao Ando, Louis Kahn, Francis Kéré, Le Corbusier et découvrons comment leurs dispositifs spatiaux permettent de filtrer et refléter la lumière. Toi aussi, à la manière d’un architecte, viens jouer avec la lumière en la faisant entrer dans une boîte à chaussures, une pièce miniature… Nota bene : Viens avec une boîte à chaussures.

5 euros avec adhésion d’un membre de la famille

