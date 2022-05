Architecture aviaire et collections vivantes : les volières de la Renaissance Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Architecture aviaire et collections vivantes : les volières de la Renaissance Château de Fontainebleau – Salle des colonnes, 3 juin 2022, Fontainebleau. Architecture aviaire et collections vivantes : les volières de la Renaissance

Château de Fontainebleau – Salle des colonnes, le vendredi 3 juin à 16:30

La table ronde interrogera les conceptions de l’animal d’agrément, de compagnie et/ou de curiosité qui se font jour dans le royaume de France, à la Renaissance, à travers l’aménagement d’espaces et de structures de captivité pour les oiseaux. Le propos sera centré sur les volières des châteaux de Gaillon et de Fontainebleau, analysées sous l’angle de l’architecture et des jardins, des collections vivantes, des savoirs et des pratiques ornithologiques. À l’occasion du festival seront dévoilées plusieurs restitutions numériques de ces volières disparues, dont celle d’Henri IV à Fontainebleau. _ Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T16:30:00 2022-06-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Adresse Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Ville Fontainebleau lieuville Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau Departement Seine-et-Marne

Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Architecture aviaire et collections vivantes : les volières de la Renaissance Château de Fontainebleau – Salle des colonnes 2022-06-03 was last modified: by Architecture aviaire et collections vivantes : les volières de la Renaissance Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Château de Fontainebleau - Salle des colonnes 3 juin 2022 Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne