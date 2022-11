Architecture autour de l’Opéra Bastille et Gare de Lyon Catégorie d’évènement: île de France

Architecture autour de l’Opéra Bastille et Gare de Lyon, 23 novembre 2022, . Le mardi 06 décembre 2022

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 23 novembre 2022

de 10h00 à 12h00

. payant Tarif 12 € par personne Suivez cette visite guidée dans le quartier de la Gare de Lyon et de l’Opéra Bastille à Paris. Ici l’architecture raconte à la fois l’histoire et la modernité de la capitale. Le circuit commence à la Place de la Bastille, résultat – encore aujourd’hui provisoire – des nombreuses interventions qui, au fil des siècles, ont façonné un espace en perpétuelle évolution et qui ne cesse de constituer un symbole de dimension nationale. Par le parvis de l’Opéra de Carlos Ott – œuvre d’un (presque) inconnu à l’époque dont on raconte qu’il a gagné le concours destiné à récompenser un tout autre architecte … nous nous engagerons dans la rue de Lyon : tout en nous permettant de découvrir des immeubles remarquables, elle nous mène à la Gare de Lyon, élevée à l’occasion de l’Exposition universelle de 1900, événement pour lequel on avait réaménagé le quartier (notamment par la démolition de la prison Mazas qui lui faisait face) et … construit le mythique Train bleu. A l’occasion de quelques détours, il sera possible de faire quelques découvertes inattendues comme, par exemple, la charmante rue Crémieux. Nous ne quitterons pas les lieux sans avoir évoqué le quartier moderne qui s’élève entre la rue de Bercy et la Seine et qui souligne la volonté de rééquilibrer la Capitale à l’Est. Balade commentée par Bruno Granozio, guide-conférencier. Le point de rendez-vous précis vous sera communiqué à la confirmation de votre réservation. Découvrez les autres visites guidées par Bruno Granozio (gare du Nord, Parc de Bercy, autour de la BNF, Gare Montparnasse, Gare de Lyon, Daumesnil…). Contact : https://exploreparis.com/fr/1957-architecture-opera-bastille-gare-de-lyon.html https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne https://exploreparis.com/fr/1957-architecture-opera-bastille-gare-de-lyon.html

©Val-de-Marne tourisme et loisirs Opéra Bastille et gare de Lyon

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Architecture autour de l’Opéra Bastille et Gare de Lyon 2022-11-23 was last modified: by Architecture autour de l’Opéra Bastille et Gare de Lyon 23 novembre 2022

Paris