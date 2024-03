Architectes et restaurations de la Cathédrale de Bourges Bourges, mardi 12 mars 2024.

Architectes et restaurations de la Cathédrale de Bourges Bourges Cher

Vendredi

À l’occasion des 700 ans de la dédicace de la cathédrale Saint-Étienne de Bourges, le 13 mai 1324, le Département du Cher et la Direction régionale des affaires culturelles Centre-Val de Loire présentent une exposition consacrée aux travaux que conduit l’État sur le monument dont il est propriétaire

Ces derniers, d’abord qualifiés de réparations et d’entretiens, prirent rapidement le nom de restaurations, impliquant une démarche archéologique et patrimoniale de la part des architectes.

Classée au titre des monuments historiques en 1862 et inscrite en 1992 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, la cathédrale a connu, depuis le XIXe siècle, de nombreuses campagnes de restauration qui ont porté sur la structure, les décors peints ou sculptés, les vitraux… Ces travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre d’architectes dont les missions ont évolué dans le temps. Certains, très impliqués dans les études historiques, deviennent des érudits locaux incontournables tandis que d’autres sont critiqués par les sociétés savantes pour leurs maladresses. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12

fin : 2024-06-09

Archives départementale du Cher

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Architectes et restaurations de la Cathédrale de Bourges Bourges a été mis à jour le 2024-03-18 par Tourisme & Territoires du Cher OT BOURGES