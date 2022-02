Architectes de campagne, pratiques hors des métropoles ENSA Normandie, 8 mars 2022, Darnétal.

**Comme beaucoup de Français, de nombreux architectes éprouvent le désir de s’implanter, professionnellement et personnellement, hors des grands centres urbains qui concentrent les agences et commandes d’envergure, pour retrouver une pratique locale, au chevet de territoires d’avenir mais où tant reste à faire. Quelles formes prennent ces pratiques en milieu rural, et comment favoriser leur émergence ?** En 2018, Sophie Meunier et François Cheradame, alors étudiants en architecture, s’interrogent sur leur futur mode d’exercice et posent le constat suivant : «En France, toutes les écoles d’architecture se trouvent dans de grandes villes. Se pose alors la question de comprendre comment le savoir, engendré et façonné, dans et par ce milieu métropolitain, s’applique une fois confronté aux problématiques de tous les territoires se trouvant hors des grands pôles urbains». Pour y voir plus clair, ils décident de partir faire un tour de France à la rencontre d’architectes installés en milieu rural, périple qui donnera lieu à des podcasts, une publication, une exposition… Quelques années plus tard, les enseignements de leur voyage et leurs premières expériences professionnelles témoignent de la possibilité d’un exercice en milieu rural. Au-delà de cette expérience, cette rencontre vise à mettre en débat la pratique architecturale depuis les territoires. Aux côtés des communautés habitantes, comment les architectes peuvent-ils apporter leurs compétences et contribuer à repenser nos manières d’habiter et initier de nécessaires transformations écologiques et sociales de nos territoires ? Qu’implique la pratique architecturale dans les territoires ruraux ? En quoi les architectes ont-ils une place Pour nourrir les échanges, des architectes aux profils divers partageront leurs expériences et témoigneront de leur quotidien, qu’ils exercent la maîtrise d’oeuvre depuis des agences installées en milieu rural, qu’ils soient engagés au service des collectivités et des habitants au sein d’un CAUE ou encore qu’ils expérimentent depuis le terrain comme le fait Territoires pionniers. **Avec Sophie Meunier et François Cheradame suite à leur tour de France “Hors les métropoles”, Aurore Juan, architecte au Molay-Littry, Sabine Guitel, directrice du CAUE de l’Eure, des représentants de l’Ordre des architectes de Normandie et de Territoires pionniers.** **Ouverte aux étudiant·es comme au grand public, cette rencontre sera également retransmise en ligne en direct. Inscrivez-vous via le bouton « Réserver » sur le site de Chantiers communs pour recevoir le lien de diffusion.** _Sophie Meunier et François Cheradame, diplômés de l’École Nationale d’Architecture de Lyon et du Master Villes et Environnements Urbains de l’Université de Lyon ont mené le projet «Hors les métropoles» en 2018. Aujourd’hui basés à Brest, leurs activités respectives les amènent régulièrement à travailler dans des petites communes ou en milieu rural._ _Après plusieurs années passées en tant que salariée d’une agence d’architecture à Caen, Aurore Juan s’installe à son compte en 2020 (OBRA Architecture) dans le centre-bourg du Molay-Littry, dans le Calvados._ _Sabine Guitel est directrice du CAUE de l’Eure._

