Architecte…vos papiers Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Nantes, mardi 5 mars 2024.

Architecte…vos papiers Rencontre avec le fondateur des éditions Fourre-Tout Mardi 5 mars, 19h00 Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-05T19:00:00+01:00 – 2024-03-05T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-05T19:00:00+01:00 – 2024-03-05T21:00:00+01:00

Après avoir créé son atelier d’architecture en 1982 à Liège, Pierre Hebbelinck conjugue son travail d’architecte, de conférencier et celui d’éditeur.

Nourri par son catalogue de plus de 30 ouvrages, l’architecte-éditeur nous racontera comment le livre éclaire les pratiques de l’architecture.

Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire 28 rue fouré 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 0634521143 http://ma-paysdelaloire.com https://www.instagram.com/ma_pdl/?hl=fr;https://www.facebook.com/Maisondelarchitecturedespaysdelaloire Centre culturel d’architecture, la Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire est une plateforme collaborative de recherche, de créativité et d’action, adossée aux acteurs et aux dynamiques transversales de son territoire, autour de deux échelles, celle du paysage urbain/naturel et de l’architecture.

​

Implantée à Nantes mais opérante sur l’ensemble du territoire régional, elle s’affirme dans sa dimension de ressources, de réflexions, de diffusion et d’actions, afin d’apporter une contribution utile à la définition de l’architecture, du paysage et de l’urbanisme comme des activités d’intérêt public.

La Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire anime un espace situé rue Fouré, quartier Madeleine Champs-de-Mars.

Une sélection d’ouvrages autour de l’architecture, du paysage, de l’urbanisme et des territoires est disponible à la vente.

En partenariat avec la librairie Coiffard

architecture édition

éditions fourre-tout