Archisable – Michel Denancé, 1 mai 2022, .

Archisable – Michel Denancé

2022-05-01 – 2022-06-26

Sur les plages normandes, muni d’un lot de pelles, râteaux, seaux et cordes, 60 architectes ou duo d’architectes ont été invité·e·s à construire sur le sable, avec le sable et sans adjuvant : c’est le laboratoire Archisable.



Cette exposition rassemble des photographies de Michel Trehet (Archisable 1) et celles de Michel Denancé à l’occasion de la sortie de l’ouvrage Archisable 2 – Quand des architectes de renom créent avec le sable paru en mai 2021 aux éditions Le Bec en l’air, résidentes de la Friche. Les deux ouvrages sont disponibles à la librairie de la Friche.



Le terrain des opérations est illimité, le maître des horloges est la marée.

Revenir aux fondamentaux, au vent, à la terre, à l’eau, aux enjeux climatiques, au vivre ensemble, au vivre mieux, plus près de la nature et avec la nature.



Sur les plages de Deauville et de Benerville, d’étonnants monuments se sont élevés entre ciel et mer, des mandalas et des labyrinthes à perte de vue ont connu une existence fugace mais intense. Entre deux marées, le photographe Michel Denancé a capturé leur éphémère beauté, mêlant les perspectives à hauteur d’œil et les vues aériennes pour un résultat d’une grande force esthétique.



Commissariat : Tina Bloch, Photographe : Michel Denancé



Vernissage samedi 30 avril à 17h



Galerie La Salle des machines

