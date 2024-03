Archipels – vacances créatives Frac des Pays de la Loire Carquefou, lundi 22 avril 2024.

Archipels – vacances créatives Chaque vacances, le Frac propose deux matinées créatives pour les enfants, sur le site de Carquefou. Le 22.04 et 23.04, l’artiste Antoine Caclin et une médiatrice du Frac encadrent le stage Archipels. 22 et 23 avril Frac des Pays de la Loire Sur inscription. 30€

Début : 2024-04-22T09:30:00+02:00 – 2024-04-22T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-23T09:30:00+02:00 – 2024-04-23T12:30:00+02:00

À chaque vacances, le Frac propose deux matinées créatives pour les enfants, sur le site de Carquefou. Ces moments sont l’occasion de découvrir l’art contemporain et le processus de création, de rencontrer et de pratiquer avec des artistes (pas Léonard de Vinci, mais d’autres encore vivants, doués et gentils !) et de cultiver sa curiosité (une si belle qualité !).

—

Pour les vacances de printemps 2024, les 23 et 24 avril, l’artiste Antoine Caclin et une médiatrice du Frac encadrent le stage Archipels.

Le bâtiment du Frac est comme une grosse boîte à trésors qui s’intègre dans la clairière. Avec Antoine Caclin, observe et transforme l’architecture, ses formes géométriques et son environnement en nouveaux territoires !

Frac des Pays de la Loire La Fleuriaye, Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Erika Povilonyte