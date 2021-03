Archipel TrES – Galerie, 23 mars 2021-23 mars 2021, Nantes.

Horaire : 13:00 17:30

Artistes exposés : Armen Saakyan : Armen Saakyan ou quand la liberté de création s’affranchit du réalisme pour laisser la place au ressenti de l’artiste et à l’acte de peindre qui en découle. Les mouvements ondoyants et évanescents qui émanent de ses peintures leur donnent la sensation de la vie, du temps qui s’égrène et leur insufflent une atmosphère à la fois poétique et onirique. (Stéphane Richard) Hervé Jobin : Vivre plusieurs vies simultanément, voilà ce qui est pour moi l’expérience artistique. Je m’alimente de la mythologie, du domaine de rêves (dont je me souviens parfaitement et que je note depuis des années) et je provoque des rencontres avec d’autres mythologies : celles liées à la pratique d’un art, ses « manies », sa violence ou son raffinement… Pascal Bouchet-Spiegel : Le collage est la forme la plus accomplie du domaine des mélanges plastiques (mixed-media). D’une grande étendue stylistique, il domine toute autre forme d’expression visuelle en sa capacité d’intégrer non seulement une large diversité de matériaux, mais aussi des éléments ressortissant à l’écrit ; donnant ainsi naissance à une poésie matérielle. Xavier Gavaud : ArborEssence offre au regard sa propre recherche. La nature n’a pas peur du vide, elle le ressent sans cesse. Elle se génère de lui avec tout ce qu’elle possède de merveilleux, une simple complexité, un jeu de formes qui poussent d’elles-mêmes, un minimalisme comme une fractale sans fin… l’essence d’elle, seule.

TrES – Galerie 3 Rue Bossuet Centre-ville Nantes