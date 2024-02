Archipel…Seul-en-scène Théâtre des Tilleuls Saint-Gengoux-le-National, dimanche 18 février 2024.

Archipel est un seul-en-scène joyeux, tendre, musical et ludique sur la famille.

Le comédien Yan Tassin s’est inspiré de son propre vécu pour écrire et jouer une mère, un père, un fils, un frère et une belle-sœur.

Les personnages, à leur tour, joueront Thésée, Egée, Minos, Ariane et le

Minotaure, au travers d’un jeu proposé par le Fils, afin de mieux se comprendre, exhumer des histoires familiales enfouies, et, peut-être, apprendre à vivre ensemble.

Nom de la compagnie Les Fils de Quoi

Titre du spectacle Archipel

Auteur Yan Tassin

Comédien Yan Tassin

Nombre de personnages 5

Nombre de personnages mythiques 5

Musique E. Morricone, P. Glass, Arandel et À. Joly

Mise en scène et dramaturgie Antoine Joly

Durée du spectacle Une heure.

Les humains, c’est comme tout, il y a un mode d’emploi. Il faut le connaître, et il faut le respecter. Sinon tu les casses. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 15:00:00

fin : 2024-02-18

Théâtre des Tilleuls 9 rue de la Tuilerie

Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lahaievive@gmail.com

