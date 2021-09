Archipel francilien – Un musée d’aujourd’hui pour raconter l’histoire Musée de la Grande Guerre, 17 octobre 2021, Meaux.

Musée de la Grande Guerre, le dimanche 17 octobre à 14:00

**! OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 !** Inauguré en 2011, le musée de la Grande Guerre a été conçu par l’Atelier Christophe Lab en tenant compte deux axes forts de l’environnement dans lequel il s’inscrit : l’espace historique des lieux de combat de la première Bataille de la Marne, et la dimension mémorielle du Monument américain rendant hommage aux soldats de la Grande Guerre. L’horizontalité du parti architectural en fait un bâtiment imbriqué dans le paysage, parfois visible parfois invisible, dont l’extérieur dialogue avec l’intérieur. **Deux formats vous sont proposés :** – Une visite guidée par Philippe Grandjean, architecte et Grégorie Dutertre, directrice du CAUE de Seine-et-Marne (à 14h30). – Un accueil par le CAUE au départ de la visite (à 14h et 15h). La visite est à réaliser en autonomie, seul ou à plusieurs, à l’aide d’un guide papier et d’une application mobile gratuite. Le parcours est augmenté de contenus visuels et témoignages sonores inédits pour une expérience contemplative et immersive singulière. Cette visite s’inscrit dans le cadre des Journées nationales de l’architecture. **Archipel francilien** Partez à la découverte de l’architecture et du patrimoine de la région grâce à des guides papiers et à l’application mobile gratuite #archistoire Archipel francilien est une collection de voyages d’architecture développée par les 8 CAUE d’Île-de-France et soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France et la Région Île-de-France. L’ensemble du programme Archipel francilien est à découvrir sur le site [www.caue-idf.fr](http://www.caue-idf.fr) et via l’application #archistoire **Les 8 CAUE d’Île-de-France** Les CAUE sont des organismes départementaux, créés par la loi sur l’architecture de 1977. Ils ont pour vocation la promotion de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. Retrouvez l’actualité du CAUE de Seine et Marne sur [www.caue77.fr](http://www.caue77.fr)

Musée de la Grande Guerre Rue Lazare Ponticelli 77100 Meaux Meaux Seine-et-Marne



