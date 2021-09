Archipel francilien – Saint-Quentin-en-Yvelines, voyage au centre de la ville nouvelle Gare Saint-Quentin-en-Yvelines, 17 octobre 2021, Montigny-le-Bretonneux.

Gare Saint-Quentin-en-Yvelines, le dimanche 17 octobre à 14:00

**! OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021** **!**Saint-Quentin-en-Yvelines est née d’un constat résumé par la phrase du Général de Gaulle prononcée en 1961 au retour d’un survol de la banlieue : « Mettez-moi de l’ordre dans ce merdier ». Légende ou pas, l’urbanisation anarchique et galopante était bien réelle. L’Etat décide alors de créer 5 « villes nouvelles » autour de Paris et retient ce site pour le Sud-Ouest de la région. Regroupant 11 communes, il possédait toutes les conditions requises : vaste plateau de terres agricoles pauvres tenu par un petit nombre de grands propriétaires facilitant les négociations, proximité des réseaux routier et ferré. C’est son centre-ville, sur Montigny-le-Bretonneux, que nous vous proposons de découvrir : sa création, ses évolutions et ses projets. Nous vous proposons de découvrir ce parcours en autonomie et à l’aide d’un guide papier. Vous pourrez aller plus loin en téléchargeant l’application Archistoire puis en vous rendant sur la destination Archipel Francilien (compatible Android et iOS). Le parcours est enrichi de nombreuses photographies, d’images d’archives, de capsules sonore qui vous offrirons une vraie expérience immersive au coeur de la ville nouvelle. **Archipel francilien** Partez à la découverte de l’architecture et du patrimoine de la région grâce à des guides papiers et à l’application mobile gratuite #archistoire Archipel francilien est une collection de voyages d’architecture développée par les 8 CAUE d’Île-de-France et soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France et la Région Île-de-France. L’ensemble du programme Archipel francilien est à découvrir sur le site [www.caue-idf.fr](http://www.caue-idf.fr) et via l’application #archistoire (compatible Android et iOS). **Les 8 CAUE d’Île-de-France** Les CAUE sont des organismes départementaux, créés par la loi sur l’architecture de 1977. Ils ont pour vocation la promotion de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. Retrouvez l’actualité du CAUE des Yvelins sur [www.caue78.fr](http://www.caue78.fr)

Gare Saint-Quentin-en-Yvelines Place Charles-de-Gaulle 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Yvelines



