Gare de Viry-Chatillon, le dimanche 17 octobre à 14:00

**! OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 !** Le parcours traverse les lieux emblématiques, révélant le lien entre la ville et ses sources. Premières étapes, le Grand Étang et les vestiges de l’aérodrome de Port-Aviation qui ont vu l’envol des premiers hydravions et aéroplanes au début du XXe siècle. L’itinéraire se poursuit sur les traces de l’aqueduc de la Vanne pour rejoindre la piscine des Moines. Alimentée par les sources du plateau, elle les déverse dans les canaux et fontaines des jardins, construits à partir du XVIe siècle. Enfin, rejoignez le lac de Viry, une ancienne sablière devenue une base nautique et un refuge de biodiversité ! **Deux formats vous sont proposés :** – Une visite guidée avec Isabelle Neuviale, spécialiste de l’histoire locale de Viry-Chatillon – Départ de 14h uniquement. – Un accueil par le CAUE au départ de la visite (plusieurs créneaux disponibles entre 14h15 et 16h). La visite est à réaliser en autonomie, seul ou à plusieurs, à l’aide d’un guide papier et d’une application mobile gratuite. Le parcours est augmenté de contenus visuels et témoignages sonores inédits pour une expérience contemplative et immersive singulière. **Archipel francilien** Partez à la découverte de l’architecture et du patrimoine de la région grâce à des guides papiers et à l’application mobile gratuite #archistoire Archipel francilien est une collection de voyages d’architecture développée par les 8 CAUE d’Île-de-France et soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France et la Région Île-de-France. L’ensemble du programme Archipel francilien est à découvrir sur le site [www.caue-idf.fr](http://www.caue-idf.fr) et via l’application #archistoire (compatible Android et iOS). **Les 8 CAUE d’Île-de-France** Les CAUE sont des organismes départementaux, créés par la loi sur l’architecture de 1977. Ils ont pour vocation la promotion de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. Retrouvez l’actualité du CAUE de l’Essonne sur [www.caue91.asso.fr](http://www.caue91.asso.fr)

Gare de Viry-Chatillon Place de la Gare 91170 Viry-Châtillon Viry-Châtillon Essonne



