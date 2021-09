Archipel francilien – Au fil du canal Saint-Denis, à Aubervilliers et à Saint-Denis Mairie d’Aubervilliers, 17 octobre 2021, Aubervilliers.

**! OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 !** De l’église des Vertus à Aubervilliers à la Basilique Saint-Denis, en passant le long du canal devant le Stade de France, l’itinéraire invite à se plonger dans l’histoire de la Plaine Saint-Denis mais aussi à imaginer son avenir et à mieux comprendre le rôle économique, touristique, culturel et écologique que remplit le canal Saint-Denis, axe fédérateur au sein des territoires de Plaine Commune. **Deux formats vous sont proposés :** – Une visite guidée avec Justine Bourgeois (à 14h), architecte au Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Seine-Saint-Denis. – Un accueil par le CAUE au départ de la visite (plusieurs créneaux disponibles à partir de 14h10). La visite est à réaliser en autonomie, seul ou à plusieurs, à l’aide d’un guide papier et d’une application mobile gratuite, vous permettant d’accéder à des contenus inédits et immersifs sur le canal Saint-Denis. Cette balade s’inscrit dans le cadre des Journées nationales de l’architecture et à l’occasion du bicentenaire de la mise en eau du canal Saint-Denis. **Archipel francilien** Partez à la découverte de l’architecture et du patrimoine de la région grâce à des guides papiers et à l’application mobile gratuite #archistoire Archipel francilien est une collection de voyages d’architecture développée par les 8 CAUE d’Île-de-France et soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France et la Région Île-de-France. L’ensemble du programme Archipel francilien est à découvrir sur le site [www.caue-idf.fr](http://www.caue-idf.fr) et via l’application #archistoire **Les 8 CAUE d’Île-de-France** Les CAUE sont des organismes départementaux, créés par la loi sur l’architecture de 1977. Ils ont pour vocation la promotion de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. Retrouvez l’actualité du CAUE de Seine-Saint-Denis sur [www.caue93.fr](http://www.caue93.fr)

Inscriptions à partir du 23 septembre

Journées nationales de l’architecture

Mairie d’Aubervilliers 2 rue de la Commune de Paris 93300 Aubervilliers Aubervilliers Centre-Ville Seine-Saint-Denis



