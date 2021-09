Archipel francilien – Argenteuil au début du XXe siècle Gare d’Argenteuil, 17 octobre 2021, Argenteuil.

le dimanche 17 octobre à 14:00

**! OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 !** À une dizaine de kilomètres de la capitale, Argenteuil a connu un essor démographique et économique avec l’arrivée du chemin de fer en 1863. A travers cette visite, replongez dans la période Art Nouveau et partez à la recherche des détails architecturaux de certains bâtiments emblématiques de cette période. Grâce à des images d’époque, nous vous proposons de revivre les ambiances d’antan d’Argenteuil et de (re)découvrir les bâtiments témoins des évolutions de la ville. Nous vous proposons, en autonomie et à l’aide d’un guide papier, d’arpenter les rues de la ville et de découvrir pas à pas les bâtiments emblématiques de la période Art Nouveau et Art Déco. Si vous souhaitez aller plus loin, une application numérique est également disponible gratuitement (application archistoire sur Android et IOS) au sein de l’offre Archipel Francilien. Elle est enrichie de photographies anciennes et de capsules sonores du service Patrimoine de la Ville (Stéphanie Feze) et d’une historienne de l’art (Charlotte Mus-Jelidi). Cette balade s’inscrit dans le cadre des Journées nationales de l’architecture. **Archipel francilien** Partez à la découverte de l’architecture et du patrimoine de la région grâce à des guides papiers et à l’application mobile gratuite #archistoire Archipel francilien est une collection de voyages d’architecture développée par les 8 CAUE d’Île-de-France et soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France et la Région Île-de-France. L’ensemble du programme Archipel francilien est à découvrir sur le site [www.caue-idf.fr](http://www.caue-idf.fr) et via l’application #archistoire **Les 8 CAUE d’Île-de-France** Les CAUE sont des organismes départementaux, créés par la loi sur l’architecture de 1977. Ils ont pour vocation la promotion de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. Retrouvez l’actualité du CAUE du Val-d’Oise sur [www.caue95.org](http://www.caue95.org)

Journées nationales de l’architecture

Gare d’Argenteuil 1 place Pierre Semard 95100 Argenteuil Argenteuil Val-d’Oise



