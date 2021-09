Charenton-le-Pont Balade urbaine « À la confluence de la Marne et de la Seine » Charenton-le-Pont, Val-de-Marne Archipel Francilien – À la confluence de la Marne et de la Seine Balade urbaine « À la confluence de la Marne et de la Seine » Charenton-le-Pont Catégories d’évènement: Charenton-le-Pont

**! OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 !** À la découverte singularité d’un territoire, le parcours qui vous est proposé se déploie autour de la confluence entre la Seine et la Marne, lieu emblématique du département. Arpentant les villes de Charenton-le-Pont, Alfortville et Ivry-sur-Seine, ce parcours vous fera découvrir les vestiges d’un passé industriel foisonnant, les mutations accompagnant le développement métropolitain du secteur, la réhabilitation de bâtiments patrimoniaux et quelques réalisations contemporaines. Nous vous proposons un accueil par le CAUE au départ de la visite (plusieurs créneaux disponibles). La visite est à réaliser en autonomie, seul ou à plusieurs, à l’aide d’un guide papier et d’une application mobile gratuite, vous permettant d’accéder à des contenus inédits et immersifs. Le parcours est augmenté de contenus visuels et témoignages sonores inédits pour une expérience contemplative et immersive singulière. Le parcours débute à Charenton-le-Pont à proximité du métro (le point de RDV précis vous ai donné dans la pièce jointe de votre email de confirmation de réservation) et se termine Ivry-sur-Seine à proximité du RER C. **Archipel francilien** Partez à la découverte de l’architecture et du patrimoine de la région grâce à des guides papiers et à l’application mobile gratuite #archistoire Archipel francilien est une collection de voyages d’architecture développée par les 8 CAUE d’Île-de-France et soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France et la Région Île-de-France. L’ensemble du programme Archipel francilien est à découvrir sur le site [www.caue-idf.fr](http://www.caue-idf.fr) et via l’application #archistoire (compatible Android et iOS). **Les 8 CAUE d’Île-de-France** Les CAUE sont des organismes départementaux, créés par la loi sur l’architecture de 1977. Ils ont pour vocation la promotion de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. Retrouvez l’actualité du CAUE du Val-de-Marne sur [www.caue94.fr](http://www.caue94.fr)

