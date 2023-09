Le château d’If en famille Archipel du Frioul Marseille 7e Arrondissement, 1 octobre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Tout au long de l’année, venez participer à des visites familles pour partager un moment entre petits et grands et découvrir le célèbre château d’If.. Enfants

2023-10-01 11:00:00 fin : 2023-10-29 . EUR.

Archipel du Frioul Château d’If

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Throughout the year, come and take part in family visits to share a moment with children and adults and discover the famous Château d’If.

Durante todo el año, venga a participar en las visitas familiares para compartir un momento con niños y adultos y descubrir el famoso Château d’If.

Nehmen Sie das ganze Jahr über an Familienführungen teil, um einen Moment mit Groß und Klein zu teilen und das berühmte Château d’If zu entdecken.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille