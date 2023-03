Visite de l’atelier de fabrication de savates archipel des métiers d’art Cilaos Catégorie d’Évènement: Cilaos

Visite de l’atelier de fabrication de savates archipel des métiers d’art, 1 avril 2023, Cilaos. Visite de l’atelier de fabrication de savates 1 et 2 avril archipel des métiers d’art Venez découvrir la création d’un modèle de savate. Du patron, à l’essayage, le placement des brides, la prise de mesure … Touchez, sentir les matières premières, les outils…

Crée en 2018, Cilaosavate est située à l’archipel des métiers d’art à Cilaos. Un bâtiment rénové en 2016 et qui acceuille des artisans d’horizon différent.

Je viens d’une famille de cordonnier bottier, mon arrière grand-père, mon grand-père et mon père. J’ai été formée par mon père avec qui j’ai travaillé pendant longtemps, dans le sud de le France.

Je suis fière aujourd’hui de partager mon savoir faire avec Adrien qui est en apprentissage depuis Août et de pouvoir partager ma passion au cours des JEMA.

