“Archipel” – Compagnie In Vitro – Marine Mane Sens, 9 mars 2022, Sens.

“Archipel” – Compagnie In Vitro – Marine Mane L’Orangerie des Musées de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens

2022-03-09 – 2022-03-10 L’Orangerie des Musées de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance

Sens Yonne Sens

EUR Dans le cadre de l’exposition Dominique d’Acher. Les chantiers organiques de l’inachevé, le musée des Beaux-Arts de

Dole, les Scènes du Jura et les Musées de Sens s’associent pour coproduire une création de la Compagnie In Vitro –

Marine Mane.

Cette performance, intitulée « Archipel » est conçue pour le cycle d’expositions des œuvres de l’artiste Dominique

d’Acher en Bourgogne-Franche-Comté et sera donnée d’abord aux Musées de Sens en mars puis au Musée des BeauxArts de Dole en juin.

Ce spectacle se tiendra à l’Orangerie des Musées de Sens, mercredi 9 mars à 20h et jeudi 10 mars à 18h30.

Il explorera les gestes propres aux arts visuels et plastiques tout en tissant des liens entre les deux créatrices, qui

travaillent en écho et en relation avec les œuvres exposées au musée.

« Archipel », Compagnie In Vitro – Marine Mane

Création et mise en scène par Marine Mane – Chant et performance de Leïla Martial, sur une création musicale de

Pascale Criton.

Spectacle gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles

Mercredi 9 mars, la représentation sera précédée d’une conférence à 18h30 dans le cadre des Mercredis des Musées :

« Résurgence et affirmation d’une figure entravée dans l’art de Dominique d’Acher » par Samuel Monier, commissaire

de l’exposition.

https://formulaires.demarches.ville-sens.fr/les-musees-de-la-ville-de-sens/spectacle-archipel/?cancelurl=https://demarches.ville-sens.fr/reservez-vos-places/

L’Orangerie des Musées de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens

