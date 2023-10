Devenir architecte. Questionnements sur les pratiques architecturales émergentes Archipel Centre de Culture Urbaine Lyon, 15 octobre 2023, Lyon.

La projection du film sera précédée d’un petit-déjeuner et suivie d’une discussion avec Garance Paillasson, réalisatrice.

Présentation du film (77 minutes)

« Quand je pense à l’après, depuis que je suis entrée en école d’architecture, je me demande comment je vais pouvoir maintenir mon engagement social à travers la voie que j’ai choisie. Cette question me taraude d’autant plus qu’au moment où je commence ce documentaire je suis en train de préparer mon diplôme, et que mes incertitudes demandent des réponses. Je veux m’engager socialement ou politiquement dans ce métier d’architecte, mais même après cinq années d’études, il me manque les outils concrets pour y parvenir. Mais est-ce pérenne ? Est ce qu’il est possible de changer les manières conventionnelles de pratiquer de manière viable ? C’est pour répondre à ces questions que j’ai contacté des gens qui construisent leur monde autrement. Pour freiner ma crainte selon laquelle les petites interventions n’ont pas de poids face au temps et aux institutions, je décide d’aller à la rencontre de certaines de ces initiatives, chacune représentative d’une manière de faire différente. Par initiative, j’entends des professionnels ou des habitants, qui s’engagent socialement sur des questions d’occupation de l’espace. Cette occupation de l’espace peut prendre différentes formes, espace public ou privé, ouvert ou couvert. Elle pose la question de la temporalité, des usages et des installations : pourquoi privilégier une construction temporaire, ou pérenniser un projet ? »

Archipel Centre de Culture Urbaine 21 place des Terreaux, 69001 Lyon Lyon 69001 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 30 61 04 http://www.archipel-cdcu.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@archipel-communs.fr »}] Archipel Centre De Culture Urbaine est un lieu culturel dédié à la ville et à l’architecture contemporaines.

En mars 2001, La Maison de l’architecture Rhône-Alpes et la Ville de Lyon créent au cœur de l’agglomération lyonnaise, un lieu culturel dédié à l’architecture et à la ville contemporaines.

Il offre alors aux publics deux formes de médiation :

une programmation d’expositions temporaires et la maquette au 1 000° de la ville de Lyon. En octobre 2009, l’arrivée in situ d’une librairie spécialisée donne naissance à la dénomination « Archipel Centre De Culture Urbaine », afin de simplifier la lisibilité du lieu.

