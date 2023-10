Processus collectifs Archipel Centre de Culture Urbaine Lyon, 14 octobre 2023, Lyon.

La table ronde en anglais sera simultanément traduite en français.

Processus Collectifs

L’architecture aujourd’hui semble davantage perçue comme produit que comme processus. L’environnement de construction est vu et vécu, mais comment est-il pensé ? Comment est-il anticipé ? Et quels sont les discussions, les compromis et les négociations qui se cachent derrière ?

ConstructLab, Collectif Etc, Orizzontale et TEN participeront à une table ronde axée sur leur approche alternative de l’architecture et de l’urbanisme, dans le but d’explorer les potentiels et les limites de ce processus complexe.

Natalie Donat-Cattin, auteur de Collective processes (Bikhäuser, 2022) – une publication qui se concentre sur les méthodes de travail et les formes d’organisation d’une série de collectifs actifs aujourd’hui –, modérera la discussion, en partant des prérogatives du livre.

Collective Processes

Product over process: that is how architecture is mainly perceived today. The build environment is seen and experienced, however how is it thought? How is planned? And what are the dialogues, compromises and negotiation behind it?

ConstructLab, Collective Etc, Orizzontale and TEN will be engaged in a round table focusing on their alternative approach to architectural and urban planning, with the goal of exploring the potentials and limitations of this complex process.

Natalie Donat-Cattin, author of Collective processes (Bikhäuser, 2022) – a publication which focuses on the working methods and organisation forms of a series of collective active nowadays –, will moderate the discussion, starting from the prerogatives of the book.

Archipel Centre de Culture Urbaine 21 place des Terreaux, 69001 Lyon Lyon 69001 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 30 61 04 http://www.archipel-cdcu.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@archipel-communs.fr »}] Archipel Centre De Culture Urbaine est un lieu culturel dédié à la ville et à l’architecture contemporaines.

En mars 2001, La Maison de l’architecture Rhône-Alpes et la Ville de Lyon créent au cœur de l’agglomération lyonnaise, un lieu culturel dédié à l’architecture et à la ville contemporaines.

Il offre alors aux publics deux formes de médiation :

une programmation d’expositions temporaires et la maquette au 1 000° de la ville de Lyon. En octobre 2009, l’arrivée in situ d’une librairie spécialisée donne naissance à la dénomination « Archipel Centre De Culture Urbaine », afin de simplifier la lisibilité du lieu.

