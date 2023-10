Les secrets de la presqu’île Archipel Centre de Culture Urbaine Lyon, 14 octobre 2023, Lyon.

Les secrets de la presqu’île Samedi 14 octobre, 14h30 Archipel Centre de Culture Urbaine Gratuit, sur inscription.

Tu as l’œil, tu connais bien ta ville ou tu es simplement curieux ? Lance-toi sur les traces du passé de Lyon et retrouve des endroits clés et des détails cachés à l’aide de photos et d’énigmes à résoudre.

A partir de 7 ans, prévoir de bonnes chaussures pour marcher et une bouteille d’eau.

Le départ de la déambulation se fera d’archipel à 14h30.

Archipel Centre de Culture Urbaine 21 place des Terreaux, 69001 Lyon Lyon 69001 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 30 61 04 http://www.archipel-cdcu.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@archipel-communs.fr »}] Archipel Centre De Culture Urbaine est un lieu culturel dédié à la ville et à l’architecture contemporaines.

En mars 2001, La Maison de l’architecture Rhône-Alpes et la Ville de Lyon créent au cœur de l’agglomération lyonnaise, un lieu culturel dédié à l’architecture et à la ville contemporaines.

Il offre alors aux publics deux formes de médiation :

une programmation d’expositions temporaires et la maquette au 1 000° de la ville de Lyon. En octobre 2009, l’arrivée in situ d’une librairie spécialisée donne naissance à la dénomination « Archipel Centre De Culture Urbaine », afin de simplifier la lisibilité du lieu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

Semillas