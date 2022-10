Vernissage de l’exposition « Il est grand temps de se jeter à l’eau » Archipel Centre de Culture Urbaine, 14 octobre 2022, Lyon.

Entrée libre

Journées nationales de l’architecture

Archipel Centre De Culture Urbaine est un lieu culturel dédié à la ville et à l'architecture contemporaines. En mars 2001, La Maison de l'architecture Rhône-Alpes et la Ville de Lyon créent au cœur de l'agglomération lyonnaise, un lieu culturel dédié à l'architecture et à la ville contemporaines. Il offre alors aux publics deux formes de médiation : une programmation d'expositions temporaires et la maquette au 1 000° de la ville de Lyon. En octobre 2009, l'arrivée in situ d'une librairie spécialisée donne naissance à la dénomination « Archipel Centre De Culture Urbaine », afin de simplifier la lisibilité du lieu.

L’exposition du prix de la Jeune architecture, imaginée et scénographiée par l’association Département Des Aberrations, sera présentée, à archipel, à partir du 14 octobre dans le cadre des journées nationales de l’architecture.

Le Prix de la Jeune Architecture de la Ville de Lyon est une occasion unique de mettre en avant les parcours des étudiants émérites de l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon. Cet évènement marque tout à la fois une mise en lumière de projets nominés et/ou lauréats, mais aussi un véritable marqueur temporel d’une transition vers une pratique professionnelle.

Il est grand temps de se jeter à l’eau est une exposition qui offre une occasion unique aux visiteurs de suivre, le temps d’un instant, ce grand plongeon effectué chaque année par ces étudiants. Elle mêle à la fois une narration de cette pratique créative dans un contexte commun, l’importance des sachants accompagnant les apprentis, mais aussi la relation de l’architecture avec son image sur la place publique.

Au travers d’une identité forte et déclinée à chaque étage d’archipel, le visiteur est invité à partager ce moment de vie tout aussi intime que public.

L’exposition sera ouverte et en libre accès tout le week-end.



Département des Aberrations