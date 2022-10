Visite scolaire Archipel Centre de Culture Urbaine Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Le nombre est limité à 22 élèves de la classe en option architecture

Archipel Centre de Culture Urbaine 21 place des Terreaux, 69001 Lyon

04 78 30 61 04 http://www.archipel-cdcu.fr/ Archipel Centre De Culture Urbaine est un lieu culturel dédié à la ville et à l’architecture contemporaines. En mars 2001, La Maison de l’architecture Rhône-Alpes et la Ville de Lyon créent au cœur de l’agglomération lyonnaise, un lieu culturel dédié à l’architecture et à la ville contemporaines. Il offre alors aux publics deux formes de médiation : une programmation d’expositions temporaires et la maquette au 1 000° de la ville de Lyon. En octobre 2009, l’arrivée in situ d’une librairie spécialisée donne naissance à la dénomination « Archipel Centre De Culture Urbaine », afin de simplifier la lisibilité du lieu. Les élèves de la classe en option architecture du collège Pierre Valdo de Vaulx-en-Velin viendront visiter l’exposition « Il est grand temps de se jeter à l’eau » avec leur professeure.

