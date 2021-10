Saint-Paul la raffinerie Saint-Paul Archipéi! la raffinerie Saint-Paul Catégorie d’évènement: Saint-Paul

Archipéi! la raffinerie, 16 octobre 2021, Saint-Paul. Archipéi!

la raffinerie, le samedi 16 octobre à 16:00

Pour la troisième année, dans le cadre des journées nationales de l’architecture nous organisons Archipéi, un évènement dédié à l’architecture et qui sera sur le thème de la construction Bambou Au programme nous aurons : 16h-18h : visite et présentation de construction en bambou fabriqué par les étudiants architectes 18h : présentation de la raffinerie et du workshop bambou 18h30 : projection du film des étudiants suivi d’une présentation orale des étudiants 19h : présentation de bambou neem 19h30 : échanges avec le public l’évènement sera soumis au passe sanitaire – buvette et restauration sur place

Entrée Libre

Journées nationales de l’architecture la raffinerie Savanna La Réunion Saint-Paul

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T16:00:00 2021-10-16T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Paul Autres Lieu la raffinerie Adresse Savanna La Réunion Ville Saint-Paul lieuville la raffinerie Saint-Paul