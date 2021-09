Meudon Médiathèque de Meudon Hauts-de-Seine, Meudon Archimérique Médiathèque de Meudon Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Médiathèque de Meudon, le samedi 2 octobre à 20:00

Archimérique, c’est un parcours nocturne d’oeuvres d’art numériques dans la ville (mapping, structures lumineuses et lasers, creative coding, musique, danse). Ce sont 5 oeuvres dans 5 lieux emblématiques et patrimoniaux de Meudon installées le temps d’une soirée. Sur une idée originale des Espaces numeriques de Meudon Direction artistique : Fernando Favier [Teaser](https://www.youtube.com/watch?v=KHj5tYDObXY) [Programme](https://drive.google.com/file/d/1TcTEuKfL_y1QpQfXkmyMfJNuRw5pQoiv/view?usp=sharing) GRATUIT. Accès selon conditions sanitaires

Médiathèque de Meudon 2 Rue de l'Église, 92190 Meudon

