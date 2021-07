Archi’lecture – Voyage dans l’architecture Caen, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Caen.

Archi’lecture – Voyage dans l’architecture 2021-07-20 18:00:00 – 2021-07-20 20:00:00 Le Pavillon 10 quai François Mitterrand

Caen Calvados

Aborde l’architecture et la ville de façon ludique en laissant libre cours à l’imagination et la créativité des enfants, autour d’un ouvrage (jeunesse) sur le voyage et l’espace.

De 4 à 7 ans.

Inscription par mail : inscription@lepavillon-caen.com , sur Hello Asso ou au 02.31.83.79.29

Sous réserve des conditions sanitaires.

Inscription par mail :

