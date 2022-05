Archi’lecture Une maison, quel chantier ! (4-6 ans), 15 juin 2022, .

Archi’lecture Une maison, quel chantier ! (4-6 ans)

2022-06-15 14:00:00 – 2022-06-15 15:30:00

En mots et en images, ce livre te fera découvrir les étapes d’un chantier de construction, les engins et les métiers.

Ensuite, place à l’encre et aux tampons : grues, briques, toitures, végétations, engins de chantier… Utilise les formes et les objets pour encrer un paysage urbain en construction.

Pour les 4-6 ans.

Inscription sur Hello Asso.

Renseignements : inscription@lepavillon-caen.com ou 02.31.83.79.29

