Archi’lecture : Saul, Monsieur Rêve & le morceau de mur Caen, 10 février 2022, Caen.

Archi’lecture : Saul, Monsieur Rêve & le morceau de mur Le Pavillon 10 quai François Mitterrand Caen

2022-02-10 10:00:00 10:00:00 – 2022-02-10 11:00:00 11:00:00 Le Pavillon 10 quai François Mitterrand

Caen Calvados

Viens écouter cette histoire drôle et imaginative, pleine de personnages fantastiques !

Saul l’architecte et ses acolytes vont s’échapper de la morosité ambiante grâce à des rêves de lumière. Après la lecture, tu pourras jouer avec des cubes et kapla pour revivre l’histoire que que tu viens d’entendre.

De 4 à 6 ans.

Inscription sur Hello Asso.

Renseignements : inscription@lepavillon-caen.com ou 02 31 83 79 29

Viens écouter cette histoire drôle et imaginative, pleine de personnages fantastiques !

Saul l’architecte et ses acolytes vont s’échapper de la morosité ambiante grâce à des rêves de lumière. Après la lecture, tu pourras jouer avec des…

Viens écouter cette histoire drôle et imaginative, pleine de personnages fantastiques !

Saul l’architecte et ses acolytes vont s’échapper de la morosité ambiante grâce à des rêves de lumière. Après la lecture, tu pourras jouer avec des cubes et kapla pour revivre l’histoire que que tu viens d’entendre.

De 4 à 6 ans.

Inscription sur Hello Asso.

Renseignements : inscription@lepavillon-caen.com ou 02 31 83 79 29

Le Pavillon 10 quai François Mitterrand Caen

dernière mise à jour : 2021-12-20 par