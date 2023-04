Défis en équipes – Salle des ados d’Archijeux Archijeux Crest Catégories d’Évènement: Crest

Drôme

Défis en équipes – Salle des ados d’Archijeux Archijeux, 19 avril 2023, Crest . Crest ,Drome , Défis en équipes – Salle des ados d’Archijeux 10 rue archinard Archijeux Crest Drome Archijeux 10 rue archinard

2023-04-19 – 2023-04-19

Archijeux 10 rue archinard

Crest

Drome . Défis jeux, jeux vidéos, baby foot, musique…

Avec gouter partagé association@archijeux.org +33 4 75 84 65 09 http://archijeux.org/ Archijeux 10 rue archinard Crest

dernière mise à jour : 2023-04-05 par

Détails Catégories d’Évènement: Crest, Drôme Autres Lieu Crest Adresse Crest Drome Archijeux 10 rue archinard Ville Crest Departement Drome Tarif Lieu Ville Archijeux 10 rue archinard Crest

Crest Crest Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crest /

Défis en équipes – Salle des ados d’Archijeux Archijeux 2023-04-19 was last modified: by Défis en équipes – Salle des ados d’Archijeux Archijeux Crest 19 avril 2023 10 rue archinard Archijeux Crest Drome Archijeux Crest Drôme

Crest Drome