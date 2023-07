Ateliers de comédie musicale Archigny – salle des fêtes Archigny Catégories d’Évènement: Archigny

Vienne Ateliers de comédie musicale Archigny – salle des fêtes Archigny, 10 août 2023, Archigny. Ateliers de comédie musicale 10 – 15 août Archigny – salle des fêtes Sur inscription Ateliers de pratique de la comédie musicale autour des grands tubes de la comédie musicale française.

Chant et théâtre au service des participants de 6 à 80 ans !

Archigny – salle des fêtes 38 Rue Roger Furgé, 86210 Archigny

