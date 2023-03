Raconte-moi une plante Archigny Archigny Catégories d’Évènement: Archigny

Vienne

Raconte-moi une plante Archigny, 12 avril 2023, Archigny. Raconte-moi une plante Mercredi 12 avril, 14h00 Archigny gratuit, sur inscription Le monde végétal nous entoure et pourtant le connaissons-nous réellement ? Au cours d’un après-midi, venez découvrir une plante commune à travers plusieurs approches : un conte, une observation naturaliste ou une création artistique… Laissez-vous emporter dans la découverte !

Gratuit, tous publics (familles bienvenues). Inscription sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04. Archigny Archigny Archigny 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.vienne-nature.fr »}] [{« link »: « http://www.vienne-nature.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T14:00:00+02:00 – 2023-04-12T16:30:00+02:00

2023-04-12T14:00:00+02:00 – 2023-04-12T16:30:00+02:00 plantes botanique

Détails Catégories d’Évènement: Archigny, Vienne Autres Lieu Archigny Adresse Archigny Ville Archigny Departement Vienne Lieu Ville Archigny Archigny

Archigny Archigny Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/archigny/

Raconte-moi une plante Archigny 2023-04-12 was last modified: by Raconte-moi une plante Archigny Archigny 12 avril 2023 Archigny Archigny Archigny

Archigny Vienne