L’ASTRADA – MARCIAC (L-R-21-1592/L-R-21-1768/L-R-21-1769) présente ARCHIE SHEPP

THERE IS LOVE

Archie Shepp saxophone • Marion Rampal voix • Pierre-François Blanchard piano • Michel Benita contrebasse

Archie Shepp collabore avec Marion Rampal depuis 2012 et la sortie de l’album I hear the Sound, du big band Attica Blues Orchestra, mené par le vétéran du saxophone. Cette collaboration s’est renouvelée dans Calling to the Forest, extrait de l’album Tissé de Marion Rampal, sorti en début d’année.

Ils s’entourent dans ce nouveau projet There is Love d’un compagnon musical de longue date de Marion, Pierre-François Blanchard au piano et d’un monument de la scène européenne à la contrebasse : Michel Benita.

Ce quartet singulier présentera un répertoire contemporain, enrichi de la culture musicale inépuisable d’Archie Shepp.

Tarif enfant : moins de 12 ans

Tarif jeune : moins de 25 ans

Accessible aux PMR, parking à proximité

N° téléphone accès PMR : 09 64 47 32 29

