Archie Shepp & Jason Moran – Marion Rampal

Archie Shepp & Jason Moran – Marion Rampal, 16 juillet 2022, . Archie Shepp & Jason Moran – Marion Rampal

2022-07-16 – 2022-07-16 EUR 37 37 Pour peu que Monsieur Archie Shepp enregistre avec Jason Moran un album intitulé Let My People Go – et quel album ! –, une touchante cohorte de savants en file indienne psalmodie qu’il revient au gospel. dernière mise à jour : 2022-03-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville