Pôle associatif et culturel Elie Bataille, le samedi 19 mars à 10:00

### **Pôle associatif et culturel Elie Bataille** **Un parti-pris architectural entre minéralité forte, clarté et sobriété** Découvrez le pôle culturel et sportif au cœur de la Costière ! Surplombant la commune de Bellegarde, le bâtiment est minéral et lumineux, taillé en multiples facettes. Dans le respect du lieu et de sa terre précieuse, le projet a été pensé de manière compact pour limiter son emprise au sol au maximum, tout en répondant à un programme complexe d’équipement culturel et sportif. **INFOS** **Qui ?** Visite commentée par Adrian Garcin, architecte ([**Tautem Architecture**](https://tautem-architecture.fr/)) **Quand ?** Samedi 19 mars à 10h00 **Où ?** Rendez-vous au 34 rue Pasteur à Bellegarde (30127) **Tarif ?** 5€/personne – Gratuit adhérents MAOM ([adhérer, c’est par ici!](https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-architecture-du-languedoc-roussillon/adhesions/adhesion-2022)) _Inscription obligatoire._

Découvrez le projet du pôle associatif et culturel de Bellegarde : un parti-pris architectural entre minéralité forte, clarté et sobriété.

2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T11:30:00

