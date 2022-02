ARCHICITY | Groupe scolaire et tiers lieu Maurice Béjart Groupe scolaire et Tiers lieu Maurice Béjart Juvignac Catégories d’évènement: Hérault

### **Groupe scolaire et tiers lieu Maurice Béjart** **Un projet en structure bois, certifié « Bâtiment Durable Occitanie »** _ »Implanté dans la plus grande largeur de la parcelle, le projet s’inscrit dans la démarche d’urbanisation du quartier voisin : son plan en lanières, disposées un peu en éventail, ne constitue pas de front bâti et affirme un parti bioclimatique. Offrant compacité et fluidité des circulations, l’ensemble à R+1 est constitué de trois volumes : deux pour le scolaire, intimistes et chaleureux, enveloppés d’un bardage en tasseaux de douglas ; un pour le tiers lieu, minéral et blanc. Ils sont reliés par une passerelle, trait d’union entre les différentes entités du programme, dont la couverture photovoltaïque s’accompagne d’une alternance de vitrage et polycarbonate translucide en façade. »_ _Source : Kombo Architectes_ **INFOS** **Qui ?** Visite commentée par Mélanie Jamin et Jean-Baptiste Fayel (Kombo Architectes) **Quand ?** Samedi 19 février à 10h30 **Où ?** Rendez-vous au 165 rue Anna Pavlova à Juvignac (34990) **Tarif ?** 5€/personne – Gratuit adhérents MAOM ([_adhérer, c’est par ici!_](https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-architecture-du-languedoc-roussillon/adhesions/adhesion-2022)) _Inscription obligatoire._

Découvrez la nouvelle école et le nouveau tiers lieu de Juvignac, un projet certifié « Bâtiment Durable Occitanie » Niveau Or. Groupe scolaire et Tiers lieu Maurice Béjart 165 rue Anna Pavlova Juvignac Juvignac Hérault

