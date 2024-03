ARCHICITY | Domaine UMA Domaine UMA Valflaunès, samedi 30 mars 2024.

ARCHICITY | Domaine UMA Un samedi par mois, la MAOM en collaboration avec la Gazette de Montpellier, vous propose une visite architecturale, urbaine et/ou paysagère sur le territoire. Samedi 30 mars, 10h00 Domaine UMA gratuit, sur inscription

Début : 2024-03-30T10:00:00+01:00 – 2024-03-30T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T10:00:00+01:00 – 2024-03-30T12:00:00+01:00

Le Domaine UMA vous transporte dans son environnement exceptionnel. Il cultive un lien fort avec son paysage, entre vignobles et garrigue, face aux montagnes de l’Hortus et du Pic Saint-Loup, au Château de Montferrand et à la Chapelle d’Alleyrac, et près de l’ancienne carrière d’où provient la pierre du domaine.

Les bâtisses, de formes simples et en pierre massives, sont caractéristiques de la région et se rapprochent de ce que l’on trouve dans les Cévennes. Elles sont d’une échelle et volumétrie imposantes en lien avec la première utilisation du lieu, ancienne magnanerie construite à la fin du XIXe siècle.

Transformé et divisé en deux domaines vinicoles au cours de son histoire, le domaine Uma est aujourd’hui le résultat de la fusion entre deux vignobles ancestraux : le Château Cambon et le Domaine de Valcyre.

On entre dans le chai un peu comme dans une grotte, dans un lieu hors du temps, ayant un caractère sacré. La volonté des architectes a été de retrouver le côté majestueux et authentique du lieu, en rénovant l’ensemble des murs qui avaient été enduit de béton et en révélant la pierre d’origine de cette bâtisse de plus de 200 ans. Ce parti pris est en lien avec la manière dont le vin est travaillé ici de manière biologique et sans artifices.

Les architectes ont travaillé ce lieu de manière quasi scénographique, où le chai tout en répondant à ses nécessités techniques, soit aussi un espace où l’on met en scène la préparation du vin. Une attention est également portée aux ambiances, travaillées par une polychromie chaude de cuivres, et bruns, des matériaux naturels comme la pierre te le bois et un éclairage rasant soulignant les lignes des espaces et guidant les visiteurs à travers le projet.

