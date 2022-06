Archibald l’architecte pour les petits Andlau Andlau Catégories d’évènement: 67140

Visite-manipulation en famille : Archibald l'architecte pour les petits architectas

Avec l'aide d'Archibald, l'architecte archi maladroit, venez en famille construire les monuments qui font le patrimoine de notre territoire. Cette visite-manipulation permettra à tous de bâtir châteaux, maisons à pans-de-bois ou arcs d'église. Attention à ne pas tout faire s'écrouler !

A partir de 4ans

Venez en famille pour construire les grands bâtiments du patrimoine de notre territoire !

+33 3 88 08 65 24

Andlau, 20 juillet 2022

