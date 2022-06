Archibald l’architecte pour les jeunes, 13 juillet 2022, .

Archibald l’architecte pour les jeunes

2022-07-13 – 2022-07-13

Visite-manipulation en famille : Archibald l’architecte pour les jeunes bâtisseurs

Plusieurs jeux et manipulations vous permettront de mieux comprendre le rôle de l’archéologie, l’architecture Renaissance ou la construction des maisons à pans de bois et des châteaux forts. Une visite interactive et ludique pour enfants et adultes.

A partir de 8ans

Venez en famille pour construire les grands bâtiments du patrimoine de notre territoire !

