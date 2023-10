International Observation Day – Journée internationale d’observation du Gypaète barbu Archiane Châtillon-en-Diois, 14 octobre 2023, Châtillon-en-Diois.

Châtillon-en-Diois,Drôme

Le Parc du Vercors et la Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors vous proposent de participer à un comptage dans le cadre de l’IOD, journée internationale d’observation des gypaètes !.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

Archiane parking d’archiane

Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Parc du Vercors and the Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors invite you to take part in a count as part of IOD, International Bearded Vulture Observation Day!

El Parc du Vercors y la Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors le ofrecen la posibilidad de participar en un recuento en el marco del DIO, Día Internacional de Observación del Quebrantahuesos

Der Parc du Vercors und das Naturschutzgebiet Hauts-Plateaux du Vercors bieten Ihnen die Möglichkeit, an einer Zählung im Rahmen des IOD, des internationalen Tages zur Beobachtung von Bartgeiern, teilzunehmen!

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme du Pays Diois