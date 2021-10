Angoulême Résidence George Sand Angoulême, Charente Archi16 et le logement social Résidence George Sand Angoulême Catégories d’évènement: Angoulême

Le lieu d’expostion (Archi16 et le logement social) se situe au pied d’un immeuble emblématique de la reconstruction du quartier de la gare d’Angoulême après-guerre : quartier de la Grand Font qui fait actuellement l’objet d’une opération de renouvellement urbain. C’est un imeuble de vocabulaire moderne à double-façade conçu par Robert Chaume, Lalliart et Poncelet architectes. Des conférences, débats et visites de quartier font aussi partie de ce programme.

