L’architecture du quotidien vue par quatre photographes et revues par 5 artistes plasticiens. Des textes inspirés des œuvres accompagnent l’exposition. Vernissage le samedi 7 Mai à partir de 11H. Entrée libre tous les jours de 14H à 18H.

L'architecture du quotidien vue par quatre photographes et revues par 5 artistes plasticiens. Des textes inspirés des œuvres accompagnent l'exposition. Hôtel Sully 14 rue Sully 86100 Châtellerault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T11:00:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-08T14:00:00 2022-05-08T18:00:00;2022-05-09T14:00:00 2022-05-09T18:00:00;2022-05-10T14:00:00 2022-05-10T18:00:00;2022-05-11T14:00:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-12T14:00:00 2022-05-12T18:00:00;2022-05-13T14:00:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-15T14:00:00 2022-05-15T18:00:00

