Archi pédagogique Maison de l’architecture de l’Isère, 15 octobre 2021, Grenoble.

Archi pédagogique

Maison de l’architecture de l’Isère, le vendredi 15 octobre à 09:00

En 2021, le Ministère de la Culture poursuit l’événement des JNA. La thématique de cette année s’articule autour du vivre ensemble. L’objectif est de **sensibiliser et développer la connaissance de l’architecture**, en révéler la dimension culturelle et transdisciplinaire, découvrir l’espace architectural de proximité par le cheminement, développer la créativité et aiguiser le regard des jeunes. La MA Isère en collaboration avec la MA Auvergne a pour mission de mobiliser les intervenants, de mettre en relation et de coordonner les **binômes enseignants/intervenants architectes**, pour 48 projets au total **dans les 12 départements d’Auvergne Rhône-Alpes**. Si vous souhaitez participer aux **JNA 2021 pour les jeunes**, et vous inscrire, merci de bien vouloir en informer simplement la Maison de l’architecture avec laquelle vous serez en relation par mail à l’une des adresses suivantes: MA Isère : [contact@ma38.org](mailto:contact@ma38.org) MA Auvergne : [maison.architecture.auvergne@orange.fr](mailto:maison.architecture.auvergne@orange.fr) **Les candidatures des intervenants et des classes, seront retenues dans la limite des 48 actions dans la région Auvergne Rhône Alpes.** **Candidatures jusqu’au 8 octobre.** **Réalisation des deux interventions en classe ou en atelier entre le 15 octobre et fin décembre 2021.**

Journées nationales de l’architecture

Maison de l’architecture de l’Isère 4 place de Bérulle, 38000 Grenoble Grenoble Isère



