Archi Ludo à Carlux Carlux Carlux Catégories d’évènement: Carlux

Dordogne

Archi Ludo à Carlux Carlux, 23 février 2022, Carlux. Archi Ludo à Carlux Carlux

2022-02-23 – 2022-02-23

Carlux Dordogne Carlux La ludothèque itinérante Archi Ludo vous propose de vous retrouver.

Venez jouer en famille et/ou emprunter des jeux tout au long de la journée.

N’hésitez pas à contacter Morgan pour réserver vos jeux favoris. Horaires : 10h-12h / 13h-16h La ludothèque itinérante Archi Ludo vous propose de vous retrouver.

Venez jouer en famille et/ou emprunter des jeux tout au long de la journée.

N’hésitez pas à contacter Morgan pour réserver vos jeux favoris. Horaires : 10h-12h / 13h-16h La ludothèque itinérante Archi Ludo vous propose de vous retrouver.

Venez jouer en famille et/ou emprunter des jeux tout au long de la journée.

N’hésitez pas à contacter Morgan pour réserver vos jeux favoris. Horaires : 10h-12h / 13h-16h Carlux

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Carlux, Dordogne Autres Lieu Carlux Adresse Ville Carlux lieuville Carlux Departement Dordogne

Carlux Carlux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carlux/

Archi Ludo à Carlux Carlux 2022-02-23 was last modified: by Archi Ludo à Carlux Carlux Carlux 23 février 2022 Carlux Dordogne

Carlux Dordogne