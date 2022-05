Archi-lego La Condition Publique – Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Archi-lego

La Condition Publique – Roubaix, le samedi 11 juin

La Condition Publique – Roubaix, le samedi 11 juin à 15:00

L’architecture est composée de nombreuses formes géométriques qui permettent des esthétiques variées qui font la richesse des villes. Via cet atelier, apprenez à composer un dessin d’architecture, que ce soit une façade, un paysage, un environnement urbain grâce à des legos, ces pièces ludiques qui permettent de créer et de recréer à l’infini. Composer sur votre support un futur print de dessin d’architecture et composez avec les formes. Avec Laura Bodénez. À partir de 5 ans.

Tarif spécifique : 0€ Plein Tarif : 5€

Rendez-vous avec la créativité des artistes et designers de la métropole pour une nouvelle série d’activités familiales. La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T15:00:00 2022-06-11T17:00:00

